Jelle Geens remporte la WTS de Montréal, Claire Michel décroche une très belle 6e place

Jelle Geens a écrit une page de l'histoire du triathlon belge ce samedi à Montréal. Il est devenu le premier belge à s'imposer en World Triathlon Series, le plus haut niveau du triathlon courte distance. Le champion du monde en titre Mario Mola et le Canadien Tyler Mislawchuk ont complété ce podium.



Claire Michel a aussi réalisé une magnifique performance à Montréal. Elle s’est classée 6e de la manche canadienne des World Triathlon Series, le championnat du monde de la discipline.



L’Américaine Katie Zaferes s’est imposée devant les Britanniques Georgia Taylor-Brown et Jessica Learmoth dans cette épreuve disputée en format sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied).



Sortie de l’eau en 19e position, Claire a entamé la deuxième partie de son triathlon avec 31 secondes de retard sur la tête. Coincée dans un deuxième groupe, elle a encore concédé une trentaine de secondes aux meilleures (Knibb, Zaferes, Learmonth, Taylor-Brown, Betto et Kingma).



La médaillée de bronze des derniers championnats d'Europe a entamé la course à pied, son point fort, à la 15e place. Elle a ensuite grappillé place après place pour terminer aux portes du Top 5. En 17 minutes et 10 secondes, elle a couru le 7e temps de toutes les participantes.



La Bruxelloise a signé la deuxième meilleure performance de sa carrière à ce niveau. Elle s’était classée 5e à Yokohama la saison dernière. Elle marque des points importants dans la course aux JO.



Au classements des WTS, Zaferes, quatre victoires en 5 courses, occupe largement la tête avec 4925 points, devant Learmonth (4170) et Taylor-Brown (3925). Grâce à sa perf', Claire Michel bondit de 10 places pour se hisser au 18e rang (1285).