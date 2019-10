Claire Michel débute son intersaison ... par une fracture de la rotule

Claire Michel a terminé sa saison de triathlon en beauté avec deux podiums en Coupe du Monde à Tongyeong et Miyazaki. Le retour en Belgique ne s’est pas passé comme prévu.



La triathlète belge a eu un accident de la circulation à vélo. Verdict : fracture de la rotule et quelques semaines de plâtre.



"Ce n’est pas la manière dont je voulais débuter mon intersaison. Mais s’il y a un bon timing pour un accident et une fracture de la rotule, je suppose que c’est le meilleur. Quelques semaines de repos au lit avec un plâtre. Et puis il y aura d’autres radios pour évaluer la progression et espérer passer à une attelle. J’espère que la fracture n’est pas déplacée et que l’opération ne sera pas nécessaire", écrit-elle sur sa page Facebook.