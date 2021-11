Championnats d'Europe U21 de tennis de table : Adrien Rassenfosse, Olav Kosolovsky et Nicolas Degros rejoignent Laurens Devos au 2e tour

Quatre Belges, trois garçons et une fille, ont pris part au premier tour des épreuves de simple des championnats d'Europe de tennis de table espoirs, réservés aux moins de 21 ans, mercredi au Centre sportif de Warfaaz à Spa. Adrien Rassenfosse, Olav Kosolovsky et Nicolas Degros ont rejoint le 2e tour. En revanche, Natacha Koszulap a été éliminée. Cet Euro s'achèvera dimanche.

Degros (ETTU 33), versé dans le groupe 1 a débuté par une défaite 0-4 face au Français Leo De Nodrest (9) avant de battre à son tour 4-0 l'Autrichien Jonas Promberger. Il a joué sa qualification pour le 2e tour face au Suisse Dorian Girod (29) et s'est imposé sans trembler 4-1. Il s'est ainsi classé 2e de son groupe.

Rassenfosse (ETTU 14) a lui aussi mal débuté son tournoi. Il s'est incliné 1-4 face à l'Italien Carlo Rossi (38) avant de redresser la situation dans le groupe 5 contre le Polonais Maciej Kubik (27) qu'il a dominé 4-0. Il a assuré sa présence au 2e tour grâce à son succès sur le Tchèque Radim Bako (54) 4-0 et sa 2e place finale.

Olav Kosolovsky (ETTU 19) a pris un bon départ dans le groupe 11 en s'imposant 4-0 aux dépens du Kosovar Fatih Karabaxhak (41). Sa défaite 1-4 des oeuvres du Norvégien Borgar Haug (24) l'obligea à s'imposer conte le Monténégrin Filip Radulovic (56) ce qui n'a pas posé de problème (4-0). Lui aussi a terminé 2e du classement final de sa poule.

Natacha Koszulap (ETTU 35) a fini 3e du groupe 1 du simple dames. À la défaite (0-4) contre la Polonaise Anna Wegrzyn (13) a succédé une victoire (4-0) au détriment de l'Estonienne Vitalia Reinol. Le match décisif pour la qualification l'opposait à Alma Roose (31). La Suédoise s'est imposée de justesse 4-3 (11-9 dans le dernier set).

Les deux premiers et premières de chacun des douze groupes rejoignent les huit têtes de série directement qualifiées pour le deuxième tour. Huit groupes de trois permettront au top 2 de figurer dans le tableau final des huitièmes de finale qui se jouent pas élimination directe.

Le double champion paralympique Laurens Devos, classé 6e tête de série et dispensé à ce titre de premier tour du simple, disputera à partir de jeudi le double messieurs en compagnie de Degros. Rassenfosse et Kosolosky composeront l'autre équipe belge. Koszulap sera associée à la Lettone Sabina Musajeva dans le double dames et au Hongrois Patrik Juhasz dans le double mixte. Devos jouera aussi le mixte avec la Croate Andrea Pavlovic, Rassenfosse fera équipe avec la Turque Ozge Yilmaz et Degros avec une autre Turque Ece Harac.