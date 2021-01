Championnat du monde de Handball : la Suède élimine la France en demi-finale

La Suède s'est qualifiée vendredi pour la finale du championnat du monde de handball. Les Scandinaves ont battu la France 32-26, au Caire en Egypte, au terme de la première demi-finale. L'autre demie opposera l'Espagne au Danemark, tenant du titre, vendredi à partir de 20h30.

Les Suédois, qui viseront un 5e titre mondial , n'a plus disputé de finale depuis 2001 (défaite 28-25 a.p. face à la France). Leur dernier sacre remonte à 1999 et cela s'est passé au Caire. Ses premiers titres remontent à 1954, 1958 et 1990.

La France, sextuple championne du monde, n'a jamais été en mesure de rivaliser avec la Suède, qui a remporté les deux mi-temps (16-13). Les Français vont maintenant tenter dimanche de monter sur la 3e marche du podium comme il y a deux ans.