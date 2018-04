Ces sportifs sont des exemples de fair-play

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a remis ses prix 2017 du fair-play ce lundi soir. L'association, comme elle le précise, "ne poursuit qu’un seul et unique objectif, redonner au sport ses plus belles couleurs, en diffusant et en promouvant, principalement auprès des jeunes générations, ses plus belles valeurs que sont le fair-play, le respect, la solidarité, la fraternité ou encore l’amitié". Ont donc été mis à l'honneur, des acteurs du monde sportif ayant accompli un geste remarquable, ou développé un projet en faveur de la promotion du fair-play dans le sport. C'est la 7e fois que ceux et celles qui font vivre de belles valeurs sportives sont récompensés par ces "Trophées du Fair-Play". Il y a plusieurs catégories. Voici les lauréats et leurs réactions...

Magali Rouchet, Felix Boedt, Yuya Lonfils, Hugo, Ella et Emile Rogers, et Natan Bruckner - Groupe de perfectionnement " Optimist " de la FFYB – Voile En novembre 2017, lors d'une journée de perfectionnement sur petits bateaux, organisée par la Fédération Francophone de Yachting, et destinée aux moins de 15 ans, le bateau de l'un des stagiaires chavire. Le jeune garçon est vite sorti de l'eau, et emmené dans le vestiaire. Les 6 autres stagiaires, décident, malgré le froid, la neige, le vent, de ramener et ranger le bateau du "naufragé".

2 vainqueurs ex-aequo... Frédéric Braquet, joueur de football à Habay-la-Vieille, en province de Luxembourg Cela s'est passé en octobre 2017, lors d'un match de provinciale entre Habay-la-Vieille et Saint-Mard. Un joueur de Saint-Mard a adressé une passe en retrait à son gardien, depuis le milieu du terrain. Le gardien s'est emparé du ballon et a été sanctionné d'un coup franc et d'une carte jaune. Frédéric Braquet s'est adressé à l'arbitre, pour lui dire qu'il avait légèrement dévié le ballon, et que l'intervention du gardien était donc tout à fait légitime.

Serge Jacques - Braine l’Alleud – Province de Brabant Wallon – Tir à l’arc Dans les années 90, Serge Jacques, gestionnaire du centre sportif du Cardinal Mercier, permet aux personnes paraplégiques de pratiquer la plongée dans sa piscine, puis facilite l'accès à la natation aux personnes handicapées physiques et mentales. Ensuite, il a fait en sorte que des personnes handicapées physiques et mentales puissent pratiquer le tir à l'arc. Toute l'équipe de Serge Jacques s'est récemment mobilisée pour qu'un jeune homme, né sans bras, Piotr Montagu, puisse réaliser son rêve, faire du tir à l'arc. L'expérience est une telle réussite que Piotr Montagu pourra peut-être participer aux Jeux Paralympiques de 2020. Serge Jacques vient en aide aux personnes atteintes d'un handicap, mais aussi aux plus défavorisés.

2 vainqueurs ex-aequo... Le RCS Natoye - Province de Namur – Basketball Le club prône la tolérance et l'ouverture aux autres, tout particulièrement les personnes handicapées et les réfugiés. Le club a créé la seule équipe de basket-ball en fauteuil évoluant en division 1 nationale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Autre initiative, l'entrée gratuite aux matches de basket-ball du RCS Natoye, pour les résidents du centre Fédasil de la Croix Rouge installé dans le village.

Hockey Together – Région de Bruxelles - Hockey Le but de cette association est de promouvoir le para-hockey en Belgique, en partenariat avec les clubs, la Ligue Francophone de Hockey, et la Ligue Handisport Francophone. L'équipe accueille tous les types de handicap, moteur, sensoriel, comportemental. Les administrateurs et les membres de cette ASBL sont tous bénévoles. Des cellules de "Hockey Together" s'implantent un peu partout, dans les clubs de hockey de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Catégorie "Prix spéciaux pour l'international"

2 prix attribués...

Belgium Plays 4 Peace - Belgique – Multisports

"Belgium Plays 4 Peace" a pour mission de casser les barrières sociales et culturelles, en utilisant le sport comme vecteur de respect, de partage, et de paix, en mettant en avant le "sport pour tous". Ses activités sont la promotion du sport comme vecteur de socialisation, de dialogue, d'éducation, et de partage, les échanges interculturels par le sport, l'achat de matériel sportif pour les clubs, les associations, et les orphelinats dans le besoin, en Belgique et dans le monde. "Brussels Play 4 Peace" est organisé à l'occasion de la Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix, chaque 6 avril. En décembre dernier, le projet "Brussels Plays 4 Peace" a été élu "meilleure initiative internationale", au Forum "Peace & Sport", à Monaco.

Les joueurs des équipes de Tonga et de Samoa - Océanie - Rugby à XIII

Les Tonga et les Samoa, îles du Pacifique, sont rivales depuis toujours. Et quand leurs équipes de rugby se rencontrent, il y a souvent énormément de tension. Avant leur demi-finale de la Rugby League World Cup 2017, de graves incidents ont opposé les supporters des deux camps. Ensuite, sur la pelouse, chaque équipe a présenté son fameux "haka", mais les joueurs des deux camps se sont d'abord réunis en cercle, pour une prière d'union et de communion.