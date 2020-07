CBAS et foot belge dans le flou : les scénarios possibles

Waasland-Beveren - Anderlecht : Le résumé JT - Football - 29/02/2020 Le Sporting d’Anderlecht se déplaçait, ce samedi en début de soirée, sur la pelouse du Freethiel de Waasland-Beveren dans le cadre de la 28e journée du championnat de Belgique. Plus que jamais dos au mur en vue d’accéder aux play-offs 1, les Mauves ont assuré l’essentiel, grâce à un doublé de Vlap (8e et 66e) et à un penalty d'Amuzu (90+4e), dans une partie toutefois peu rythmée. Le RSCA engrange ainsi un deuxième succès consécutif et revient à un point de Genk (7e, qui reçoit le FC Bruges dimanche) et trois unités du FC Malines (6e).