Ça vole haut à Anvers !

Aurore Mestdag avec un jeune gymnaste - © Lise Burion

La gymnastique acrobatique, c'est avant tout un sport... d'équipe. En compétition, elle se pratique à 2, à 3 ou à 4, selon les catégories (paires féminines, masculines et mixtes ; trio chez les dames, quatuors chez les messieurs). Avec des rôles bien assignés : "Il y a les porteurs (plus grands, plus forts) qui... portent, et les voltigeurs (plus petits, plus légers) qui sont lancés. Les préparations physiques sont différentes, mais il y a surtout une base de gymnastique. Et on travaille bien entendu la confiance. Il faut être sûr que notre partenaire va nous rattraper et qu'on ne va pas s'éclater la tête par terre", explique en souriant Aurore Mestdag, monitrice spécialisée en acro au Gym Club ATHENA (à Tubize).

Le but de l'acro ? Présenter en musique des acrobaties individuelles et collectives, allant des mouvements gymniques bien connus comme les poiriers ou les saltos, jusqu'aux pyramides humaines, qu'on appelle aussi les "portés". "C'est un peu comme au cirque ou comme les cheerleaders" précise Patricia Van Eesbeeck, co-fondatrice du club. "Il y a des portés statiques, à tenir minimum 3 secondes, et des portés dynamiques, avec une course d'élan et des figures en l'air, où pendant un bref instant le voltigeur ne touche plus le sol ou son partenaire. Et il y a une vraie note artistique aussi, une émotion à faire passer pendant la chorégraphie. Le public doit ressentir ce que la musique raconte."

Entre sport et... cirque