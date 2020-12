Bryant, Maradona, Rensenbrink,… : Ils nous ont quittés en 2020

L’ancien international néerlandais d’Anderlecht Robbie Rensenbrink est décédé le vendredi 25 janvier à l’âge de 72 ans des suites d’une maladie. Il souffrait d’AMP (atrophie musculaire progressive). Meilleur buteur du championnat en 1973, et Soulier d’Or en 1976, Robbie Rensenbrink restera sans doute pour toujours le plus talentueux joueur ayant foulé les pelouses du championnat de Belgique pendant une décennie (de 1969 à 1980).

Avec Anderlecht, Robbie Rensenbrink a été champion de Belgique en 1972 et 1974, a remporté quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976) mais il a surtout soulevé les deux premiers trophées européens du Sporting, et d’un club belge : la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 1976 et 1978.

Rensenbrink a été international néerlandais à 46 reprises (14 buts) au sein de la grande équipe des Pays-Bas des années 70, finaliste du Mondial en 1974 et 1978 (défaites face à la RFA et l’Argentine). Deux autres membres bataves de la finale de 1978 sont aussi décédés cette année : Pim Doesburg et Wim Suurbier.