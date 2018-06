Broekx et Peters décrochent le bronze à l'Euro en K2 500m

Lize Broekx et Hermien Peters ont décroché le bronze en K2 500m aux championnats d'Europe de kayak, dimanche, à Belgrade.

Les Françaises Manon Hostens et Sarah Guyot ont pris d'emblée la tête et ne l'ont plus lâchée. Les Hongroises Erika Medveczky et Tamara Csipes ont pris la deuxième place.

Le duo Broekx-Peters a dépassé sur le fil les Allemandes Jasmine Fritz et Steffi Kriegerstein. La photofinish a été nécessaire pour départager les deux équipages.

Broekx et Peters n'auront pas beaucoup le temps de savourer leur médaille: toujours dimanche, elles disputeront également la finale du K2 200m (distance non-olympique).

- Les résultats -

Seniors dames

K2 500m - Final A:

1. Hostens - Guyot (Fra) 1:39.257

2. Medveczky - Csipes (Hon) 1:39.447

3. Broekx - Peters (Bel) 1:40.412

4. Fritz - Krankemann (All) 1:40.412

5. Iskrzycka - Kolodziejczyk (Pol) 1:41.067

6. Lehaci - Schwarz (Aut) 1:41.172

7. Portela - Vasconcelos (Por) 1:41.247

8. Stepanova -Chernigovskaya (Rus)1:42.267

9. Wikberg - Johansson (Sue) 1:43.192