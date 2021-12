Boxe Thaï : Sarah Piccirillo, 17 ans et championne du monde en devenir…

Il y a des disciplines qui transforment leurs pratiquants. La Boxe Thaï, le Muay Thaï comme disent les spécialistes en fait partie. Les adeptes de ce sport de combat sont différents sur et en dehors du ring. Si vous croisez le regard de Sarah Piccirillo en dehors de l’aire de combat, vous êtes face à une jeune fille de 17 ans qui paraît timide et douce. Une fois les gants chaussés, c’est une autre histoire. Le décalage est énorme, les coups de pied claquent, les poings aussi, la jeune liégeoise affiche une détermination impressionnante.

Son coach, Sébastien Gerson nous l’annonce posément dès notre arrivée : " Elle sera un jour championne du monde". Une heure de tournage plus tard, nous en sommes convaincus, comme une évidence…

Et pour Sarah, il s’agissait d’une première. Première interview pour la télévision. Elle affronte cela avec beaucoup d’aplomb comme pour un combat. Pourtant son palmarès est déjà riche et compte notamment une médaille d’argent aux championnats du monde chez les 14/15 ans. Mais inutile de dire que la Boxe Thaï en Belgique est peu soutenue et pas médiatique.

Mais peu importe. Cela ne brisera pas son envie de titre absolu dans cette discipline qu’elle a préféré il y a quelques années à la danse, pour faire comme son frère. Rien ne semble d'ailleurs pouvoir désarçonner cette jeune femme. Comme ce jour-là ou sans en être prévenue, elle se retrouve non pas sur un ring classique mais en cage, au cœur d’un octogone. Un combat qu’elle remportera aussi ce soir-là.

La boxe c’est une école de vie. Sarah apprend chaque jour. La douleur, la souffrance, la rigueur mais sans abandonner l’apprentissage classique au collège de Waremme quitte à passer des nuits sur ses livres après son entraînement.

L’année prochaine sera déterminante pour elle. Elle devra faire un choix entre une année sabbatique pour se consacrer à son noble art version thaïlandaise ou des études supérieures.