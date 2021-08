Boxe : Malik Zinad s’empare du titre WBC Méditerranéen des mi-lourds au Claridge

La boxe professionnelle reprenait ses droits un mois et demi après le triomphe mondial de Ryad Merhy le 17 juillet au Stade Roi Baudouin, dimanche au Claridge, à Saint-Josse.

L’invincible mi-lourd lybien Malik Zinad (27 ans, 18 combats, 18 victoires, dont 16 par k.o) qui boxe sous licence belge, et détient la ceinture intercontinentale IBO, s’attaquait cette fois au titre WBC Méditerranéen vacant, également convoité par son adversaire monténégrin Almir Skrijelj (13 victoires, dont 8 par k.o, 3 défaites). Ce dernier s’est retrouvé deux fois au tapis dès le 3e round, la deuxième fois pour le compte (k.o technique) après 56 secondes.

On savait que le super-welter (entre 63,503 kg et 66,678 kg) Anas Messaoudi, 27 ans, qui est resté invaincu après onze combats, serait à l’ouvrage face au Nicaraguayen Pablo Mendoza. Il a même été très à l’ouvrage, malgré le pointage largement en sa faveur (78-73 et deux fois 79-72) des juges au terme d’un duel en huit rounds des plus acharnés.

Nabil Messaoudi, 23 ans, le jeune frère d’Anas, à lui expédié au tapis le poids moyen (entre 69,853 et 73,028 kg) bosnien Branislav Malinovic (26 ans, 11 victoires dont 5 par k.o, 7 défaites et 2 nuls) dans chacun des trois premiers rounds, avant que l’arbitre Benny Decroos n’arrête le massacre.

Enfin le welter (entre 66,678 et 69,853 kg) irlandais Tiernan Bradley et le super-léger (entre 61,237 et 63,503 kg) moldave Victor Rabei, désormais invaincu en dix combats, ont rapidement mis fin aux éventuelles illusions de leurs adversaires polonais Grzegor Radtke (k.o technique 2e round) et Bartlomiej Lazuka (k.o technique 1er round).