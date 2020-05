Benjamin Dochier: "Evitons que le COVID-19 n'accentue le déclin de la balle pelote!"

C'est une date symbolique, attendue chaque année avec impatience par les amateurs du genre : le championnat de Division 1 de balle pelote aurait dû débuter ce vendredi 1er mai. Mais son lancement est reporté à une date ultérieure. Il est même possible que la compétition soit tout simplement annulée. Nos places de villages n'ont donc pas résonné ce week-end aux cris des pelotaris et de leurs supporters.

A défaut de compétition, la Fédération des Jeux de Paume Wallonie-Bruxelles, en accord avec les décisions du Conseil National de Sécurité, vient d’annoncer la reprise des entraînements dès ce lundi, par groupe de trois joueurs maximum (ou quatre si deux joueurs vivent sous le même toit), avec certaines précautions comme la distanciation sociale permanente et la désinfection des balles. Les échanges de gants entre joueurs sont évidemment bannis.

Samuël Grulois a contacté Benjamin Dochier, 35 ans, LE joueur-référence en Belgique, sept fois Gant d'or, dix fois champion avec Kerksken. La situation attriste évidemment le Namurois. Et l'inquiète aussi.

Benjamin, malgré cette reprise des entraînements en petit comité, le monde ballant reste dans le flou…

" On est un peu comme tout le monde, dans l’attente de décisions plus concrètes des experts et des instances politiques. Lundi dernier, lors de la réunion entre la Ministre des Sports Valérie Glatiny et les différentes fédérations, la FJPWB (NDLR : Fédération des Jeux de Paume Wallonie-Bruxelles) a été très réactive et a déjà proposé un plan de mesures pour permettre une reprise de notre sport sécurisée au niveau sanitaire. Je n’en connais pas tous les détails et nous attendons toujours son approbation et les différentes remarques des experts. On prend notre mal en patience puisque normalement la saison aurait dû recommencer de manière officielle ce week-end du 1er mai… "

Ça fait trente ans que je tape la balle à cette période-ci… Oui, j’ai une boule au ventre !

Sans remuer le couteau dans la plaie, avez-vous ce week-end une boule au ventre ?

" C’est clair ! Comme je le disais récemment encore à certains coéquipiers, ça fait trente ans que je tape la balle à cette période-ci… Oui, j’ai une boule au ventre ! Nos habitudes changent mais tout le monde en comprend les raisons et les accepte. "

Le pire des scénarios, c’est évidemment une saison blanche ?

" Ça pourrait arriver… On navigue un peu dans le brouillard pour le moment et il est donc difficile de tirer des plans sur la comète. Mais je pense qu’il faut se préparer à tous les scénarios. On s’approche d’un déconfinement progressif et il faut, comme la fédération le fait en ce moment, anticiper et travailler sur les différentes mesures à mettre en place pour tous les acteurs de la discipline, les joueurs, les membres des comités, les supporters et les arbitres. Il faut pouvoir garantir la sécurité et la santé de tout le monde. En fonction des mesures qui pourront -ou pas- être mises en place, faire l’impasse sur la saison 2020 est une possibilité. "

Votre fédération a décidé d’annuler les différentes Championnats et Coupes de Belgique réservés jeunes. Pour eux, ça s’apparente déjà à une saison blanche !

" Effectivement, les grands rendez-vous pour les jeunes ont été annulés. D’abord, pour des raisons de sécurité évidentes car il ne sert à rien d’exposer outre-mesure les enfants et toutes les personnes qui les accompagnent. Ensuite, pour des raisons de calendrier : si on devait recommencer à jouer cet été, ce ne serait certainement pas avant le mois de juillet, voire un peu plus tard. Ça raccourcit forcément la période potentielle de jeu, sachant que la saison se termine traditionnellement mi-septembre, au plus tard fin septembre. Nous sommes liés aux conditions climatiques. Il y a donc des choix à faire dans le calendrier. Les dirigeants ont tranché rapidement pour les jeunes et de manière très conséquente. "