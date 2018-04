Bashir Abdi extrêmement fier de sa 8e place pour son premier marathon à Rotterdam

Bashir Abdi s'est classé huitième du marathon de Rotterdam, dimanche, aux Pays-Bas. Pour ses débuts en marathon, Abdi a signé un chrono de 2h10:46. Le Kenyan Kenneth Kipkemoi a surpris les favoris et s'est imposé en 2h05:44. Il a devancé les Ethiopiens Abera Kuma (2h05:50), ancien vainqueur de l'épreuve, et Kelkile Gezahegn (2h05:56).

Le premier marathon d'Abdi avait mal commencé, avec une chute dans les premiers mètres. Il a ensuite pu rejoindre, pour la première moitié de la course, un groupe idéal, emmené par le Néerlandais Khalid Choukhoud. Après un peu moins de 25 km, Abdi s'est retrouvé seul.

Abdi, 29 ans, a passé la mi-course en 1h05:33. Après un léger ralentissement, Abdi a retrouvé un bon rythme. Il a franchi la ligne en 2h10:46, le huitième chrono belge de l'histoire. Le Gantois est passé largement sous la limite de qualification à l'Euro (2h13:47), mais, si son programme ne change pas, il se concentrera sur la piste ces prochains mois et disputera le 10.000m à Berlin.

C'est dommage que je sois tombé au départ, je n'étais pas le seul", a commencé Abdi qui présentait des plaies à la tête et aux jambes. "Les cinq premiers kilomètres ont été agités et même émotionnels en raison de la chute, c'est pourquoi j'ai manqué le premier poste de ravitaillement en eau."

Dans l'ensemble, je suis en effet très satisfait de ce premier temps. Je suis même extrêmement fier. Un peu après la mi-course, les temps dans mon groupe ont malheureusement augmenté, et j'ai dû décider de trouver mon propre chemin et de courir plus vite. Nous risquions même de dépasser 2h12."

Florent Caelen a quant à lui terminé en douzième position (2h19:59).