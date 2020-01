Barcelone, Salt Lake City et Sapporo candidatent pour les Jeux olympiques d'hiver de 2030

Trois villes ont fait part de leur "intérêt" pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, à savoir Salt Lake City (Etats-Unis), Sapporo (Japon) et Barcelone (Espagne), a indiqué vendredi le Comité international olympique (CIO). Ces trois villes "ont manifesté leur intérêt pour une prochaine édition des Jeux olympiques d’hiver mais sans date précise", a déclaré l’ancien rugbyman roumain Octavian Morariu, qui préside la nouvelle Commission des futures villes hôtes des JO d’hiver du CIO.

Salt Lake City a déjà organisé les JO d’hiver en 2002 et Sapporo ceux de 1972. Barcelone qui est associé aux Pyrénées dans sa candidature, a de son côté organisé les Jeux olympiques d’été en 1992. Parmi les options, Barcelone prévoit d’organiser des épreuves de ski en principauté d’Andorre, selon une source proche du dossier. En l’absence de tremplin de saut dans les Pyrénées, l’épreuve de saut à skis pourrait être organisée à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), hôte des JO d’hiver 1984, selon la même source.

Les nouvelles règles du CIO offrent une plus grande flexibilité dans l’organisation des JO tout en encourageant l’utilisation accrue d’installations existantes. Ainsi, Paris-2024 a décidé d’organiser les épreuves de surf à Tahiti, île polynésienne située à 15.000 km, malgré la candidature d’autres sites sur la côte atlantique. L’association de plusieurs pays dans une organisation est également possible. Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Lausanne, qui se sont ouverts jeudi, associent la France qui accueille les épreuves de combiné, biathlon et saut à ski aux Tuffes (Jura).

Pékin, qui accueillera les JO d’hiver 2022 est devenue la première ville de l’histoire théâtre à la fois des JO d’été et d’hiver, après avoir organisé les JO d’été 2008.

L’édition 2026 des JO d’hiver sera organisée à Milan/Cortina d’Ampezzo (Italie). Cependant, aucune date n’est encore prévue pour la désignation de la ville hôte des JO d’hiver 2030. La charte olympique prévoit une désignation au moins 7 ans à l’avance, mais le CIO est enclin à assouplir cette règle pour désigner à l’avenir la ville hôte encore plus en amont.

La centaine de membres du CIO, réunis vendredi en session, ont par ailleurs attribué à la candidature sud-coréenne de Gangwon/Pyeongchang, la seule en lice, l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse d’hiver 2024. Ces JOJ utiliseront majoritairement les installations de PyeongChang (sports de montagne) et Gangneung (sports de glace) construites pour les JO d’hiver 2018.