Balle pelote : un patrimoine en (grand) danger que le nouveau boss Sébastien Potiez veut sauver

Potiez est-il le sauveur du jeu de balle ? À l’ère du smartphone et des sports virtuels, croit-il vraiment pouvoir attirer les plus jeunes sur les ballodromes ? Peut-il faire de la balle pelote un sport 2.0 ? Mort inéluctable ou miracle envisageable ? Entretien à bâtons rompus avec un quadra motivé, passionné, intelligent et posé. Un boss de fédé qui souffre dans sa chair de voir la discipline de son cœur sombrer dans l’anonymat. Un " enfant de la balle " qui veut rendre à la " balle " ce que la " balle " lui a donné.

En juin dernier, la " Fédération des Jeux de Paume Wallonie-Bruxelles " (NDLR: la FJPWB) a procédé à ses traditionnelles élections, des élections retardées à cause de la crise sanitaire. Une grande partie du Conseil d’administration a été renouvelé et surtout, un nouveau président a été désigné. Exit le pondéré Nivellois Léo Bauters remplacé par le Hennuyer (NDLR : il habite Thieulain, dans l’entité de Leuze-en-Hainaut) Sébastien Potiez , 47 ans, ancien international toujours actif en Division 2 à Tourpes et co-fondateur du " One Wall Killshot Club " .

Livrée , chasse , tamis , outre , cordier , foncier , petit-milieu , grand-milieu , rechas , contre-rechas … son vocabulaire particulier et ses règles obscures font de la balle pelote une discipline qui n’attire pas. Du moins, qui n’attire plus car, jusqu’à la fin du vingtième siècle, elle possédait un réel pouvoir d’attraction dans nos campagnes. Moins de joueurs, moins de spectateurs, moins de couverture médiatique… Le sport ballant, véritable pan de notre patrimoine, se meurt et il est urgent d’agir. Le sud du pays comptait encore 350 clubs en 1990, 165 en 2000, 158 en 2010… 113 aujourd’hui, inégalement répartis entre les provinces de Namur (un peu) et du Hainaut (beaucoup).

Sébastien, on vous connaît comme joueur, comme entraîneur de jeunes, comme dirigeant de club. Et vous voilà désormais avec une quatrième casquette, celle de président de fédération. Pourquoi ?

" J’ai un peu suivi l’exemple de Guillaume Dumoulin, qui avait senti en tant que joueur que son sport allait mal et qu’il devait s’investir. Je ressentais, moi aussi, cette obligation de m’engager pour sauver notre sport ou, du moins, pour pouvoir continuer à me regarder dans un miroir. Le sport ballant va mal et je veux changer cette situation. J’ose dire les choses, je me permets de critiquer ce que je connais. Je ne parle pas des domaines que je ne maîtrise pas. Mais là, la balle pelote, c’est une discipline que je connais de l’intérieur, je vois depuis longtemps ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré. Dans la foulée de mon élection au poste de président, nous avons directement, avec l’équipe mise en place, pris le taureau par les cornes et bossé dans le bon sens. "

Entrons-nous dans une nouvelle ère ?

" On devait opérer des changements que les dirigeants précédents n’ont peut-être, je dis bien peut-être, pas osé faire. On s’attendait à se prendre une volée de bois vert. On savait qu’on commettrait quelques erreurs de jeunesse. On a beaucoup discuté avec les anciens déjà présents au Conseil d’administration et avec les nouveaux venus, et on a lancé des réformes sur des sujets sensibles. Ça déplaît sans doute à certains mais celui qui n’évolue pas est amené à mourir ! Nous devons donc évoluer et aller vers quelque chose de neuf. "

Jouer au cœur des villages a son charme ! Mais il faut malgré tout faire évoluer les mentalités, sans pour autant délocaliser les terrains et aller jouer dans des stades ! On doit changer certaines règles pour amener notre discipline vers l’ère moderne.

Sans tomber dans la caricature, la balle pelote est un sport très, voire trop accroché aux églises et aux places de villages. Quand on y parle de réformes, on déclenche souvent des guerres de clochers. Difficile d’imaginer des changements dans un tel contexte…

" Jouer au cœur des villages a son charme ! Très peu de sports se pratiquent au pied de l’église. Nous, on a cette chance-là. Mais il faut malgré tout faire évoluer les mentalités, sans pour autant délocaliser les terrains et aller jouer dans des stades ! On doit changer certaines règles, certains modes de fonctionnement, pour amener notre discipline vers l’ère moderne. "

Six mois après votre élection, quel premier bilan tirez-vous ? Vous ne m’avez pas l’air découragé, en tout cas…

" Je suis assez satisfait des premiers mois, oui. Même si ça n’a pas été facile. Nous avons directement lancé un premier gros défi compliqué avec la réforme des championnats : diminuer le nombre d’équipes de la Nationale 1 à la Régionale 3, du plus haut échelon au plus bas, pour augmenter l’attrait des compétitions et essayer de les équilibrer un peu. On a trop souvent vu des équipes qui écrasaient leur division face à des adversaires qui coulaient dès les premières luttes. Nous allons également bientôt lancer les séries géographiques. On va faire, là aussi, grincer des dents. Mais nous sommes prêts à entendre toutes les critiques car c’est un mal nécessaire. "

Preuve de votre investissement total, vous jouez encore, vous entraînez, vous promotionnez le " one wall "… Bref, vous arrive-t-il de dormir ?

" Oui oui même si je ne dors pas très bien ! Mais bon, je ne dormais pas très bien non plus avant de m’investir donc ça ne change rien. Je continue de jouer temps que la santé me le permet parce que j’aime mon sport, j’aime l’ambiance des vestiaires, j’aime la convivialité du jeu de balle… qui me rend bien toutes mes heures d’investissement. Je ne me dis jamais que c’est lourd à porter car j’ai de bons retours. "