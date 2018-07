Arnaud Dely champion du monde espoirs de duathlon

Le Liégeois Arnaud Dely est devenu champion du monde espoirs de duathlon en distance standard (10 km de course à pied, 40 km de vélo et à nouveau 5 km à pied), vendredi soir à Odense, lors de la semaine des Mondiaux de triathlon et duathlon, qui se déroule cette semaine au Danemark.

Le sociétaire du WATT's de Saint-Georges, 21 ans, a bouclé son parcours en 1h37:59, se classant 5e de la course seniors, mais devançant tous les autres concurrents de moins de 23 ans de la catégorie espoirs.

Le titre mondial chez les élites est revenu au Danois Andreas Schilling, en 1h35:56, devant le Français Yohan Le Berre (1h35:57) et le Britannique Mark Buckingham (1h36:47). Vincent Bierinckx (1h39:56) a terminé 2e Belge, à la 7e place, Emmanuel Lejeune (1h40:25) en 12e position et Jan Petralia (1h41:03) en 20e place.

Chez les espoirs, Dely, 2e des derniers 20 km de Bruxelles, a devancé le Polonais Hadas Krzysztof (1h40:35) et le Néerlandais Wesley Mols (1h41:14), tandis que Nicolas Tilman (1h41:43) a terminé 5e (24e au scratch).

Outre ces Mondiaux de duathlon, auront encore lieu ceux d'aquathlon (12/7) et de triathlon de longue distance le samedi 14 juillet avec la participation belge d'Alexandra Tondeur chez les féminines.