Armand Marchant 33e du combiné de Wengen

Armand Marchant, qui disputait en Suisse son premier combiné de Coupe du monde, a terminé 33e au classement finale de cette épreuve (comprenant une descente et un slalom). Il était classé 46e après la descente suite à une grosse erreur qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Il a ensuite pris la 20e place du slalom en 52.86, pour terminer 33e avec un temps de 2:41.25, à 8.80 du vainqueur, l'autrichien Matthias Mayer (il devance deux français, le champion du monde en titre, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet, vainqueur de l'épreuve en 2018). Le liégeois abordait cette course sans grande ambition mais pour engranger un maximum de rythme en compétition en préparation au slalom de Wengen ce dimanche.