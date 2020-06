Après le poing de Mexico, le genou de Kaepernick : les sportifs jouent enfin les influenceurs

Le genou posé à terre, symbole antiraciste après la mort de George Floyd, est aussi devenu un geste mondial du monde sportif. Et ce geste, Colin Kaepernick l’avait déjà posé il y a quelques années… mais il avait été diabolisé à cause de cela. Aujourd’hui, ce joueur de football américain fait figure de précurseur et il symbolise le réveil du monde du sport dans le combat pour plus de tolérance.

Colin Kaepernick fait 1,93 m et 104 kg, mais il a surtout un grand cœur. En 2016, le quarterback réserve des San Francisco 49ers s’était fait bannir de son club pour avoir refusé, avant un match, de s’incliner devant le drapeau et l’hymne nationaux américains. À la grosse colère de Donald Trump, alors en pleine campagne : " Fils de p.. ! " avait osé tweeter le futur Président – il est vrai, pas à un dérapage près, on le constate aujourd’hui régulièrement.

Black-listé...

Mais celui que les suiveurs surnomment Kap n’a pas trouvé… d’autre employeur depuis : il se dit black-listé par les 31 propriétaires de franchises de NFL. Courage, fuyons… Depuis, Kaepernick continue de s’entraîner individuellement sur le terrain ou en salle, récemment il s’est même dit " dans la meilleure forme de sa vie ". Pour le démontrer, celui qui aura 33 ans en fin d’année avait tenu en 2019 une journée de démonstration à destination des scouts de NFL. Mais sans décrocher de contrat pour autant…

L’outil de Kaepernick, c’est donc son genou posé à terre, initialement un geste d’hommage aux soldats morts à la guerre, mais geste devenu symbole universel avec le décès crapuleux de George Floyd. Ces derniers jours, même les footballeurs d’Europe, réputés reclus dans leur bulle dorée-argentée, se sont agenouillés, que ce soit en Bundesliga ou en Premier League. En 2017 déjà, Megan Rapinoe, Internationale de soccer et emblème de la communauté homosexuelle, avait imité le geste de Kaepernick.