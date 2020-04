Anthony Joshua défie son compatriote Tyson Fury

Le boxeur britannique Anthony Joshua espère bientôt combattre son compatriote Tyson Fury. "Après nous saurons enfin qui est le meilleur des poids lourds", a-t-il déclaré jeudi.

Joshua est champion du monde des IBF, WBA, WBO et IBO. Fury détient la ceinture WBC. "Si nous voulons savoir qui est vraiment le numéro un, je dois combattre Fury et Fury doit me combattre", a expliqué Joshua. "Celui qui détient tous les titres mondiaux est le numéro un incontesté."

Si les conditions le permettent, Fury se battra le 18 juillet contre l'Américain Deontay Wilder. Joshua avait un combat face au Bulgare Kubrat Pulev au programme, mais il a été reporté en raison du coronavirus.