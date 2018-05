Amal Amjahid, la petite reine du jiu-jitsu brésilien

6 titres de championnes d’Europe et 6 titres de championne du monde à seulement 22 ans, c’est l’impressionnant palmarès d’Amal Amjahid. Véritable icône internationale du jiu-jitsu mondial, la Bruxelloise s’est offerte une nouvelle couronne mondiale la semaine dernière à Abhu Dhaby. L’occasion de faire connaissance avec cette grande championne d’1m56.

A la recherche d’un sport de combat pour évacuer son besoin de se battre quand elle était petite, Amal Amjahid finit par se tourner vers le jiu-jitsu brésilien, un art martial basé sur la technique et non pas la force, correspondant parfaitement à ses dispositions physiologiques.

Des années plus tard, à force d’entraînement et de travail, notamment avec sa famille – son grand frère pratique lui aussi cette discipline tout comme son papa qui est d’ailleurs son entraîneur -, Amal peut se targuer d’être une véritable star mondiale de la discipline. Reconnue aussi pour son incroyable capacité à battre des adversaires plus grandes et plus lourdes qu’elle.

Normalement en catégorie -55kgs, Amal s’impose aussi dans les catégories de poids supérieurs. Un exploit possible grâce à son immense niveau technique. Seule catégorie dans laquelle la Belge n’est pas encore parvenue à décrocher un titre mondial, les +70 kgs, est le prochain objectif de la Molenbeekoise en attendant peut-être une intégration du jiu-jitsu brésilien aux Jeux Olympiques dans quelques années.