Alpinisme: tragédie sur le K2, trois alpinistes disparus depuis 4 jours

Une tragédie est en train de se jouer sur les pentes du K2, le 2e plus haut sommet de la planète qui culmine à 8611 mètres d'altitude dans la Karakoram (chaîne de montagnes située au Pakistan). Trois alpinistes chevronnés sont portés disparus à plus de 8000 mètres d'altitude. Trois alpinistes de renommée internationale, Muhammad Ali Sadpara, un légende de l'alpinisme au Pakistan, John Snorri, grimpeur islandais et Juan-Pablo Mohr, himalayiste chilien, tous trois grimpeurs chevronnés habitués aux expéditions dans des conditions extrêmes.

Ils tentaient l'ascension hivernale de celle que l'on appelle la montagne tueuse, conquise pour la première fois de l'histoire à cette période de l'année par une cordée de sherpas népalais il y a 15 jours.

Mais depuis vendredi, ils n'ont plus donné signe de vie. La dernière fois qu'ils ont été aperçus, c'est à 8200 mètres d'altitude, en contrebas du sommet qu'ils ont plus que probablement atteint quelques heures plus tard. Mais depuis qu'un 4e alpiniste, Sajid, le fils de Sadpara, les a perdus de vue après avoir fait demi-tour pour rejoindre un camp inférieur, plus aucune nouvelle de la cordée. Le GPS n'émettent plus et la radio ne fonctionne plus. La probabilité de les retrouver vivants est très faible. Les conditions de survie à 8.000 mètres, dans ce qu'on appelle la zone de la mort, sont infimes. Et les températures flirtent en permanence avec les -40 degrés sur les pentes d'une montagne exposée aux vents et aux avalanches. Au Pakistan, des moyens de recherche considérables, terrestres et aériens, ont été déployés par les autorités du pays. Pour l'instant, sans réussite.