Alpinisme : il y a 100 ans, les premières expéditions à l'Everest

L'Everest impose sa masse et ses 8.848 mètres à toute la chaîne himalayenne

Alors que les premiers groupes d'alpinistes sont progressivement en train de s'installer au camp de base du plus haut sommet du monde pour entamer la saison 2021 (qui s'articule habituellement entre mi-mars et fin mai), l'Everest fête cette année un anniversaire symbolique. Non pas celui de la première ascension (réussie en mai 1953) mais celui des premières expéditions de reconnaissance qui se sont aventurées dans la région dès 1921. Il y a donc tout juste cent ans. Si aujourd'hui, les différentes voies d'accès (la voie normale népalaise et la voie chinoise par le versant tibétain) ne présentent plus aucun secret pour les sherpas, guides et autres habitués des lieux, il faut imaginer qu'en 1921, les premiers à s'aventurer dans cette région à priori inhospitalière étaient de véritables pionniers. Jamais en effet, un être humain n'avait encore osé défier la divinité Sagarmatha (nom traditionnel de l'Everest). Pourtant, dès la fin du 19e siècle, plusieurs groupes de scientifiques, britanniques pour la plupart, s'intéressent alors à ce qui apparaît comme le potentiel plus haut sommet de la planète qu'il convient alors prioritairement de mesurer et de cartographier. Des expéditions militaires dont l'une des missions principales est d'explorer les alentours de la montagne dans le but futur de déterminer le ou les itinéraires qui permettraient de tenter d'accéder au sommet.

George Mallory était un grimpeur hors pair © Tous droits réservés Un financement public et privé permet la mise sur pied du Mount Everest Committee, un groupe rassemblant l'Alpine Club, le club alpin britannique et la Royal Geographical Society, société scientifique londonienne spécialisée en géographie et qui cordonnera de nombreuses expéditions à travers le monde. La première expédition débarque donc la région au printemps 1921 (du côté tibétain de la montagne, celle-ci étant situé à la frontière entre le Népal et la Chine, et donc du Tibet). Très vite, c'est un certain George Mallory qui en prend le leadership. Mallory est un jeune grimpeur hors pair, un surdoué au profil parfait pour cette première tentative. Le groupe passe plusieurs semaines sur les contreforts de la montagne à se familiariser avec cet environnement si particulier. Mallory parvenant alors jusqu'au col nord (à un peu plus de 7000 mètres d'altitude), qu'il est logiquement le premier à franchir et qui constitue encore aujourd'hui un point de passage obligé vers le sommet (par la voie tibétaine/chinoise). Cette réussite représente alors une avancée considérable dans le projet d'ascension de la plus haute montagne du monde. Mallory rentre en Grande-Bretagne convaincu que l'ascension est désormais réalisable. Il devient alors véritablement obsédé par cette montagne et y consacre sa vie.

Le néo-zélandais Sir Edmund Hillary, premier homme à avoir conquis le sommet de l'Everest en compagnie du népalais Tensing Norgay © Tous droits réservés La barre des 8.000 mètres dépassée en 1922 Mallory reviendra à l'Everest en 1922, année où il dépassera pour la première fois l'altitude de 8000 mètres avant qu'un groupe de sherpas ne soit emporté par une avalanche, causant la mort de 7 personnes. La première tragédie d'une longue série sur les contreforts de la montagne. En 1923, Mallory consacre toute son énergie à financer une nouvelle expédition, en donnant notamment des conférences aux quatre coins du monde pour tenter de lever des fonds. C'est à l'occasion d'une de ces interventions, qu'il prononcera la phrase qui le rendit célèbre "Because it's there" ("Parce qu'il est là") en réponse à la question d'un journaliste qui lui demandait pourquoi il s'obstinait à vouloir atteindre le sommet de l'Everest. L'année suivante, Mallory débarque au camp de base bien décidé à devenir le premier homme à atteindre le toit du monde. Après plusieurs tentatives, il est porté disparu à proximité du sommet, sans qu'on sache encore aujourd'hui s'il a perdu la vie à la montée ou à la descente et donc s'il a, ou pas, atteint son but. Son corps, momifié et particulièrement bien conservé, sera retrouvé en 1999 à près de 8200 mètres d'altitude. Le secret, lui, reste entier. La suite, on la connaît. Il faudra attendre près de 30 ans supplémentaires avant que le néo-zélandais Sir Edmund Hillary et le népalais Tensing Norgay ne foulent le toit du monde. C'était le 29 mai 1953.

4 images L'équipe de grimpeurs britanniques présente à l'Everest en 1922 avec George Mallory en bas à gauche