Alexandra Tondeur 6e au Danemark, succès de la Danoise Helle Frederiksen

Alexandra Tondeur a bouclé les championnats du monde de triathlon de longue distance à la 6e place, samedi à Odense, sur l'île de Fyn, au Danemark. La Stéphanoise, 31 ans, a parcouru l'épreuve (3 km de natation, 121,5 km de vélo et 30,7 km de course à pied) en 6h09:26. La victoire est revenue en 5h49:04 à la triathlète danoise Helle Frederiksen, 2e des Mondiaux l'an dernier au Canada.



Tondeur, qui est sortie de l'eau à la 12e place (45:39), a longtemps bataillé seule à vélo en 8e position, derrière deux groupes majoritairement composés de Danoises. La Brabançonne wallonne, auteur d'un temps de 3h18:09 à vélo, a déposé sa machine avec près d'un quart d'heure de retard sur quatre leaders: Frederiksen, qui prenait très vite le large en course à pied, la Chilienne Barbara Riveros, l'Australienne Annabel Luxford et la Danoise Camilla Pedersen.



Courant en moins de 4 minutes au kilomètre, Tondeur a repris deux concurrentes à mi-parcours pédestre et s'est finalement rapprochée à moins d'une minute du top 5 et de la Danoise Maja Stage Nielsen, sans toutefois pouvoir l'intégrer. Son temps pour les 30,7 km à pied: 2h01:37.



Pour son premier titre mondial, Frederiksen a devancé Riveros de 2:18, Luxford de 6:42 et Pedersen de 10:16. Nielsen a terminé à 19:24 de la lauréate et Tondeur a suivi à 20:22. La sportive de haut niveau de l'Adeps va désormais se concentrer sur les deux championnats d'Europe de l'ETU, qui se disputeront à Madrid, le 23 septembre, pour le triathlon complet et à Ibiza, le 26 octobre, pour la moyenne distance.