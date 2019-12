A Belek, le Team Belgium a droit au service cinq étoiles

Le Team Belgium a rompu avec ses habitudes. Après une quinzaine de visites à Lanzarote, le COIB a pris la direction de la Turquie pour son stage pré-olympique.



A Belek, à quelques kilomètres d’Antalya, les 64 athlètes issus de neuf disciplines (athlétisme, beach-volley, judo, kayak, hockey, natation, taekwondo, voile, VTT) ont découvert les fastes de la Gloria Sports Arena pendant deux semaines.



Inauguré en 2015, ce complexe multi-sports ultramoderne et est entièrement dédié aux sportifs de haut niveau et uniquement à eux. "Les installations devenaient un peu vieillissantes à Lanzarote. Ici, tout est impeccable. Il y a un terrain de hockey pour les Lions. Je n’étais jamais venu. J’avais entendu beaucoup de bien du site et je ne suis pas déçu", Olav Spahl, le directeur du sport de haut niveau du COIB.



Les athlètes et les coaches sont sous le charme. L’hôtel borde la piste et intègre une salle de musculation dernier cri avec une chambre de cryothérapie. Les deux piscines olympiques (une intérieure et une extérieure), les différentes salles (boxe, basket, judo) ou le terrain de hockey sont à quelques pas. Au total, 105,000 m² peuvent accueillir 50 disciplines.



"Ça amène un nouveau souffle au stage du comité olympique. C’est une bonne stratégie de nous avoir amenés ici", se réjouit Cynthia Bolingo, vice-championne d’Europe indoor du 400m.



"Tout est génial, parfait. Tout est pensé de A à A pour les sportifs. C’est l’idéal pour nous", embraie Fanny Smets, recordwoman de Belgique du saut à la perche, qui était déjà venue avec la fédération d’athlétisme.



"Il y a une chambre froide de cryothérapie. Les kinés ont des tables partout. Il y a ce qu’on veut en abondance. Il y a un dojo, ce qu’on n’avait pas à Lanzarote. Il y a vraiment de quoi s’entraîner correctement ici", Damiano Martinuzzi, l’entraîneur de Toma Nikiforov.



"Les athlètes sont contents. C’est le principal. Il y a beaucoup de raisons de revenir", conclut Spahl, qui sera le chef de mission belge à Tokyo.