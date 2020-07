A 15 ans, Ben Mertens écrit une page de l'histoire au championnat du monde de snooker

A 15 ans à peine, Ben Mertens a écrit son nom dans l’histoire du snooker et plus particulièrement du championnat du monde. A Sheffield, le jeune Belge est devenu le plus jeune joueur à remporter un match de qualification.



Le gamin de Wetteren a écarté James Cahill, 106e joueur mondial, au premier tour des qualifs. Il s’est imposé 6 frames à 2. Une victoire nette qui lui permet de poursuivre sa route vers les prestigieux Crucible Theater.



L’Anglais avait créé la sensation l’an dernier en éliminant la star Ronnie O’Sullivan mais cette fois il n’a rien pu faire face à la fougue de Tintin.



Mertens sera opposé au prochain tour à Sam Baird (WS-77), professionnel depuis plus de dix ans.



Vainqueur du World Open Under 16 Snooker Championship en 2018 et demi-finaliste de l’Euro U21 cette année, Mertens compte quelques lignes intéressantes dans son jeune palmarès. Mais cette victoire à Sheffield a clairement marqué les esprits.



Des 147 toutes les semaines à l’entraînement



"Les choses ne vont pas devenir plus faciles cette semaine, bien sûr j’espère gagner contre Sam. Mais je suis déjà heureux", a-t-il confié à la BBC.