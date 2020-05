600 kilomètres en poussant une brouette

C'est un défi un peu farfelu que s'est lancée Célie Desmeth, une jeune femme hyperactive de 28 ans de la région d'Ohey, entre Andenne et Ciney. Elle se lancera cet été dans un tour de Belgique à pied en poussant... une brouette chargée de près de 50 kilos!

Au programme, 600 kilomètres d'un périple qui l'amènera aux quatre coins de Belgique. D'Arlon à Bruxelles en passant par Liège, Namur, Mons, Ostende, Gand et Anvers. "C'est surprenant et à la fois pas" lance t'elle dans un large sourire communicatif. "Que serait la vie sans un peu de folie? La folie, c'est ce qui amène un peu de soleil dans l'existence. Ma philosophie, c'est de faire les choses sérieusement, sans me prendre au sérieux. Et au niveau de l'entraînement, pas de doute, je fais les choses sérieusement."

Plusieurs sorties par semaine pour se faire les bras, de 5 à 20 bornes en fonction des entraînements. Mais cet été, le départ est prévu le 1er août, ce sera un tout autre chantier avec ces centaines de kilomètres à avaler. A bord de son compagnon d'aventure, tout le matériel nécessaire pour être autonome pendant près d'un mois. Une tente, un matelas et un sac de couchage pour bivouaquer mais aussi des vivres et de l'eau. La brouette, rebaptisée "la brouette à souhaits", est un engin de chantier tout à fait classique. "Je vais tout de même l'adapter quelque peu en la compartimentant pour répartir le poids de manière efficace. Je vais également installer une roue de rechange et l'égayer un peu en lui donnant des couleurs et en y apposant mes sponsors."

"Pousse Pousse", c'est son surnom, va donc sillonner le pays pour Mistral Gagnant une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Mais son but, à travers ce projet, c'est aussi d'aller à la rencontre des autres. "La brouette crée du lien bien plus que si je marchais simplement sac au dos. Parce que les gens me demandent ce que je fais là et m'interpellent pour en savoir plus sur mon projet."