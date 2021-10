13.500 kilomètres en 60 jours : la tentative insensée de Rait Ratasepp, triathlète de l'extrême

Rait Ratasepp. Ce nom ne vous dit probablement rien et pourtant, il s'agit d'une sommité dans le monde du triathlon. A 38 ans, cet Estonien s'est en effet lancé un défi complètement fou : réaliser 60 Ironman en...60 jours.

Dans le détail, cela donne donc 3,9 km de natation, 180 km de vélo et un marathon (42,195km) à faire quotidiennement pendant près de deux mois.

Un challenge insensé que Ratasepp a entamé il y a près d'un mois puisqu'il a déjà bouclé (victorieusement) 25 de ses 60 journées. Exilé sur l'île de Fuerteventura, il réalise chaque jour le même tracé pour arriver à ses fins.

Mais l'Estonien ne s'arrête pas là. Pour que son défi ait de la gueule, il s'impose les mêmes règles qu'en compétition officielle (pas d'aspiration en vélo, même ravitaillement qu'en course) et se met plusieurs contraintes supplémentaires. Selon les règles qu'il s'est lui mêmes fixées, Ratasepp ne peut en effet marcher à aucun moment, ne doit pas mettre plus de 4h pour boucler ses marathon et il doit mettre moins de 6h pour réaliser son tracé en vélo. Cerise sur le gâteau, il doit réaliser son périple quotidien en moins de 11h pour rester sous les 660 heures au total.

L'objectif est clair : s'emparer du précédent record détenu par Ludovic Chorgnon, qui avait bouclé 41 Ironman en autant de jours.

Pour l'instant, Ratasepp est plutôt bien parti mais il lui reste 17 Ironman à boucler pour s'emparer seul du prestigieux record et 35 pour définitivement écrire l'histoire du triathlon en réussissant son défi insensé sur papier : boucler 60 Ironman en 60 jours.