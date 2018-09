1000 km à Bruxelles et dans toute la Wallonie au nom du Fair-Play

La plus grande course-relais au monde partira le vendredi 7 septembre de Manneken-Pis pour arriver au Stade Roi Baudouin le dimanche 9 septembre prochain. Les 1000km du Fair-Play verront une centaine de relayeurs parcourir 82 étapes à Bruxelles et Wallonie au nom des belles valeurs du sport.

1000km et plus encore !

En effet, plus de 1400 km seront parcourus par des personnalités du sport, des médias, des mondes politiques et culturels mais aussi par des anonymes qui revendiquent leur attachement au Fair-Play et au respect dans le sport.

A pied ou à vélo, valides et moins valides, une centaine de sportifs se relayera dans chacune des communes ou clubs sportifs membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles pour affirmer leur adhésion aux belles valeurs du sport. On pourra, par exemple, retrouver sur le parcours, les sportifs du Centre Lennox, les Special Olympics Belgium, les triathlètes de " Play Unified " François Fouss et Benoît Chevalier, mais aussi, Koen Naert, champion d’Europe de Marathon, des " Borlée " (lesquels ? à voir sur place), Frédéric Xhonneux, l’association " Tous à Bord ", Karen Northshield, les athlètes du Excelsior de Bruxelles, du CABW, de Liège Sport, d’anciens Olympiens et certains de nos ambassadeurs du Fair-Play, etc.

Et chacune de ces étapes en profitera pour célébrer et témoigner de leur attachement au Fair-Play.

"J’attends ce (long) moment avec l’impatience d’un néophyte, l’anxiété d’un sportif en mode compétition et celle d’un citoyen heureux d’œuvrer de façon particulière pour donner du sens et du contenu aux valeurs du sport qui sont aussi valeurs universelles ; et infiniment heureux de sentir la mobilisation qui s’installe partout en Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire concrètement la fête au Fair-Play", affirme Philippe Housiaux, olympien et Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles a transmis.

Manneken-Pis, un ket fair-play pour le grand départ

Un lieu plus que symbolique pour le grand départ puisque Manneken-Pis revêtira, comme chaque 7 septembre à partir de cette année, le costume du Fair-Play.

Notre Ketje national verra partir de grands athlètes belges comme le marathonien Koen Naert, (médaille d’or aux derniers Championnats d'Europe de Berlin), le décathlonien Frédéric Xhonneux, des " Borlée ", mais aussi l’association " Tous à bord " de Jean-François Lenvain et Karen Northshield.

Le Stade Roi Baudouin, emblême du fair-play

Pour accueillir les relayeurs du Fair-Play, quoi de plus emblématique que le Stade Roi Baudouin ?

Ce stade qui voit compétitions sportives majeures comme le Mémorial Van Damme et la finale de la Coupe de Belgique de Football, est aussi le terrain d’entraînement du Excelsior de Bruxelles, membre du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Le dimanche 9 septembre, entre 15 et 16h, les relayeurs du fair-play seront accueillis au Stade Roi Baudouin pour saluer dignement les belles valeurs qu’ils défendent.

Les communes et clubs sportifs se mobilisent pour mettre le fair-play en lumière

Des communes comme Charleroi, Uccle, Rouvroy inaugureront un lieu Fair-Play ; d’autres comme Couvin ou La Bruyère, mettront en place l’exposition photo "L’Esprit du Sport" ; mais on retrouvera aussi de grandes haies d’honneur pour le passage du relayeur, des lectures de la charte fair-play, des remises du prix du fair-play, des moments de rencontre avec les sportifs locaux, des compétition de sport fair-play, etc.

Un week-end bien chargé donc où tout le monde pourra exprimer son attachement aux belles valeurs du sport.

Infos pratiques :

Départ : Vendredi 7 septembre 2018 à 12h devant Manneken-Pis

Arrivée : Dimanche 9 septembre 2018 entre 15h et 16h au Stade Roi Baudouin

Plus d’infos ou envie de participer : www.befairplay.be – www.panathlon.be

#LeFairPlayestunSport - #1000km - #BeFairPlay