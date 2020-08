100% Sport : toute l'actu sport de ce lundi en moins de 5 minutes

En route vers une nouvelle aventure. La RTBF Sport vous propose tous les jours à partir de ce samedi de parcourir l’actualité sportive de la journée en moins de 5 minutes.

Ce dimanche dans "100% sport", on parle du début de l’US Open, le premier tournoi du Grand Chelem depuis quasi sept mois. On évoque, aussi dans l’actu du jour, la victoire de Caleb Ewan à Sisteron pour la 3e étape du Tour de France, les tirages de Gand et du Standard pour les qualifications des courses européennes et on revient aussi sur la dernière de la saison de Luka Doncic avec les Mavericks, battu par les Clippers en play off.

On a aussi un coup de cœur tout mignon et un coup du jour (ou plutôt deux) assez fou. Bref c’est 100% Sport, profitez-en à 100% et n’oubliez pas de répondre à notre sondage.