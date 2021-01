100% Sport : Philippe Gilbert pas encore à 100%, David Goffin éliminé à Antalya - 12/01/2021 Philippe Gilbert entame dans quelques jours sa 19e saison en tant que cycliste professionnel. Et qui dit nouvelle saison dit stage de préparation hivernal. L'équipe Lotto-Soudal a établi ses quartiers d'hiver dans la région de Calpe avec au programme de la pluie (un peu), du soleil (un peu aussi) et un froid de canard (beaucoup). Le Remoucastrien souffre toujours du genou après sa lourde chute lors de la première étape du tour de France à Nice. "Je ne suis pas encore à 100% et j'attends de voir les premières courses pour voir exactement où je me situe." Dans l'actualité de ce mardi, on évoque aussi la première défaite de l'année pour David Goffin battu en trois sets en demi-finale du tournoi d'Antalya en Turquie par l'Australien Alex De Minaur. Au Masters de judo de Doha, le tournoi le plus relevé de l'année, mauvaise journée pour la délégation belge qui a perdu trois de ses représentants dès le premier tour, dont Matthias Casse, numéro un mondial de sa catégorie -81 kilos.