100% Sport, "Coup de sonde": Eden Hazard doit-il être titulaire face à Chelsea ?

On avait craint le pire pour le capitaine des Diables rouges. Son Euro semblait peut-être même en danger. Et puis non, Eden Hazard est de retour, et rassure au fil des matchs. Monté au jeu pour 13 minutes contre le Betis, puis pour 24 face à Chelsea, le Brainois a brillamment retrouvé une place de titulaire au sein de l’effectif du Real il y a trois jours contre Osasuna. Pour autant, devrait-il selon vous être aligné d’emblée ce mercredi en Ligue des Champions pour le match face à son ancien club ? A votre avis, Eden Hazard doit-il être titulaire face à Chelsea , ou est-ce encore un peu tôt pour enchainer les matchs ? A vous de voter !