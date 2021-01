100% Sport : American magic s'envole en mer, la gifle de Lionel Messi

Quel bateau affrontera le Team New Zealand en finale de l’America’s cup en mars prochain. ? Sans doute pas l’American Magic. Le bateau américain s’est en effet envolé lors d’une régate qualificative. Emporté par une rafale, le chavirage à 83km/h a couché cette formule 1 des mers, éventrant la coque et forçant l’équipage à sortir les couteaux pour déchirer la grand voile qui les recouvrait et se sortir indemnes. Voilà comment jeter à l’eau près de 70 millions d’euros, le cout estimé de ce bijou de technologie

Kimmer Coppejans s’apprêtait à participer à son tout premier Open d’Australie, mais le Flandrien a été coupé dans son élan. Présent dans un vol depuis Doha où une personne a été contrôlée positive au Covid-19, il est désormais assigné dans sa chambre d’hôtel pour une durée de 14 jours.