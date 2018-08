Xhonneux : "On a vraiment vibré devant une course passionnante de Bashir Abdi"

Les 24èmes championnats d'Europe d'athlétisme se déroulent du 6 au 12 août à Berlin. Vincent Langendries et Frédéric Xhonneux vous feront vivre l'événement. Notre duo préface la troisième journée de compétition pour vous.

Tout d'abord notre consultant est revenu avec bonheur sur la belle médaille d'argent de Bashir Abdi sur 10.000m.

"On a vraiment vibré devant une course passionnante de Bashir. Une course qu’il avait vraiment préparé avec minutie. Il avait axé sa préparation pour aller chercher cette médaille qu’il désirait tant et qu’il avait vraiment envie d’offrir à la Belgique. Il a couru avec intelligence, avec prudence. Il n’est pas parti trop vite, il a été bien attentif, il ne s’est pas allumé devant, il n’a pas pris le vent. Bref, une course récompensée par une belle médaille qu’il cherchait depuis longtemps" savoure Frédéric Xhonneux qui souligne le plaisir du fondeur, arrivé à 13 ans de Somalie, à défendre les couleurs 'noir, jaune, rouge'.

"C’est une histoire comme on aime les suivre. C’est justement une des raisons pour laquelle il a vraiment envie, il a une certaine reconnaissance pour la Belgique. On sent qu’il y a un réel plaisir d’offrir cette médaille à son pays d’adoption."

Il y aura encore de nombreux athlètes belges sur la piste berlinoise. Les trois frères Kevin, Jonathan et Frédéric Xhonneux tenteront de réaliser l'exploit de s'inviter ensemble en finale du 400m, Cynthia Bolingo et Camille Laus défendront également leurs chances sur le tour de piste, Ismael Debjani, Peter Callahan et Isaac Kimeli s’aligneront sur 1500m, Robin Vanderbemden disputera les séries du 200m, Hanne Claes, Justien Grillet et Margo Van Puyvelde courront les demies du 400m haies et enfin Claire Orsel participera aux qualifications de la hauteur.