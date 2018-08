Vanderbemden : "Faire une belle demi-finale, et puis, on peut rêver !"

L'Euro débutera mercredi pour Robin Vanderbemden, qui disputera les séries du 200 m des championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin. "Ça serait une déception si je n'atteignais pas les demi-finales", a confié le Liégeos lundi à deux jours de son entrée en lice.

Robin Vanderbemden est en forme. Il a battu son record personnel la semaine dernière, le portant à 20.43 à Ninove. "La perf m'a bien rassuré", dit l'athlète de 24 ans. "Il y avait eu un premier pic de forme pour me qualifier. Et puis, il y a eu un petit creux. J'arrive dans une forme ascendante. C'est excitant. On a tous vraiment hâte. A priori, on arrive tous à notre sommet. On a juste envie de s'éclater sur la piste".



"La demi-finale, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Après, le but est de faire une belle demie et après on sait qu'on peut rêver", poursuit-il. "Il y a 5-6 intouchables et puis on est 10-15 à espérer se qualifier. Si je fais un bon chrono en demie, je serai satisfait. Si je peux arriver en finale, ce sera vraiment le rêve. Dans les précédents championnats d'Europe, mon record aurait suffi pour aller en finale. Mais si je regarde la liste des engagés, je pense que j'aurai besoin d'un 20.20 ou 20.30 pour aller en finale. Le champion du monde turc Ramil Guliyev (SB: 19.90, ndlr) est impressionnant. C'est le grand favori"