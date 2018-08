Van Riel tiendra sa place en relais mixte

Marten Van Riel sera bien au départ du relais mixte des championnats d'Europe de triathlon à Glasgow. Le médaillé de bronze de l'épreuve individuelle était incertain en raison d'une blessure au pied.



Après avoir évalué les risques d'aggraver la situation et en concertation avec le staff, il a décidé de courir.



Avec Claire Michel, Jelle Geens, Valérie Barthelemy et Van Riel, la Belgique s'alignera donc dans la meilleure composition possible.



La course sera à suivre en direct sur La Deux et sur Auvio à 18h30.