Van der Plaetsen : "Montrer que je suis un des meilleurs en Europe"

Thomas Van der Plaetsen aborde l'Euro de Berlin, son grand objectif de l'année, avec confiance. "Je me sens fort pour le moment. J’ai eu quelques problèmes au pied met tout est sous contrôle. Je suis prêt."



Titré il y a deux ans à Amsterdam, le Gantois ne se fait pas d'illusion tant la première place semble promise à Kevin Mayer. "Il est vraiment d’un autre niveau. C’est un peu le Usain Bolt du décathlon. Ses résultats sont extraordinaires cette année. Si la météo est bonne, il est prêt à passer la barrière des 9000 points. Peut-être qu’il va faire quelque chose de très spécial. Gagner l’or et défendre mon titre, je pense que cela va être très dur. Mais je suis quand même ici pour montrer que je suis un des meilleurs en Europe et remporter une médaille. Le niveau est assez haut. Je pense qu’il faudra réaliser un total de 8400-8500 points. Je devrai battre mon record personnel. Je pense que c’est possible. Je vais prendre une discipline à la fois et rester calme et conserver mon énergie entre les épreuves. J’utiliserai l’adrénaline et le public quand ce sera nécessaire."



Cela n'empêche qu'il aura un statut particulier. "J’ai un titre à défendre. Tu peux le faire avec tes prestations mais aussi avec ton état d’esprit. Il faut respecter ton sport, montrer aux gens ce qu’est le décathlon. C’est ma tâche dans ce championnat."



L'Euro néerlandais reste un moment fort de sa carrière. "Amsterdam était très spécial pour moi, surtout après ma maladie. Comme Rio (JO) et Sopot (Euro indoor). J’espère continuer à écrire mon histoire à Berlin".