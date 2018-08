Valentine Dumont et Camille Bouden éliminées en séries du 400m nage libre

Valentine Dumont et Camille Bouden n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du 400m nage libre, à l'Euro de Glasgow.



La Namuroise, engagée dans la 3e des 4 courses, a signé le 14e temps de séries en 4:16.75. Bouden a bouclé la distance en 4:16.96. Il fallait nager en 4:12.85 pour intégrer le top 8 européen.



Ce chrono semblait être à la portée de notre jeune compatriote qui avait battu le vieux record de Belgique d'Isabelle Arnould fin juin à Rome. Elle avait signé un temps de 4:11.12.



C'est la Hongroise Ajna Kesely qui s'est montrée la plus rapide entre 4:08.77.



Plus tôt dans la compétition, Dumont a pris la 9e place du 200m nage libre et la 9e place du relais 4x200m nage libre avec, notamment, Bouden.