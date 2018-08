Une équipe cycliste belge, avec 3 leaders, tournée vers l'offensive

Ce dimanche se tiendra la course en ligne cycliste des championnats d’Europe 2018, à Glasgow. Huit Belges seront présents au départ de cette épreuve : Dimitri Claeys (Cofidis), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Wout van Aert (Vérands Willems-Crelan), Greg Van Avermaet (BMC), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen-Baloise) et Jelle Wallays (Lotto-Soudal).

"Je suis fier de participer à cette épreuve pour la Belgique. Je me suis bien préparé. J'ai gagné le Tour du Danemark la semaine dernière, je pense que les jambes sont bonnes. Nous arrivons ici avec trois leaders : Van Avermaet, Stuyven et moi-même. C'est une de nos forces je crois. C'est un parcours difficile, mais beaucoup de nations souhaitent un sprint. On pourrait être tenté d'ouvrir la course assez tôt donc. Attaquer et finir dans un petit groupe serait l'idéal car, au sprint, il y a des coureurs comme Sagan, Viviani ou Kristoff", a détaillé Wout Van Aert à notre micro.

"Cette course constitue un des objectifs de ma saison, je suis très motivé. Le parcours ressemble à un parcours de classiques et me correspond très bien je crois. Nous avons, de plus, une bonne équipe belge présente ici. On veut faire la course et ne pas attendre. Je suis peut-être un peu leader de l'équipe par rapport à Van Aert et Stuyven : j'ai de l'expérience et j'ai déjà joué les premiers rôles dans des grandes classiques par exemple. Nous avons tous les trois des bonnes jambes, c'est très important. Il faudra tenir à l'oeil Sagan, Degenkolb ou encore Kristoff", a lui précisé Greg Van Avermaet.