Thiam, très fière : "Avoir les trois titres, c'est incroyable !"

Notre compatriote Nafissatou Thiam, championne du monde et olympique en titre, a ajouté une couronne continentale à sa collection en remportant, vendredi, l'heptathlon des Championnats d'Europe de Berlin.

"Je ne ressens pas du soulagement, je ressens plutôt de la fierté. Ca a été compliqué hier, ce n'était pas suffisant pour aller chercher l'or. Je me suis réveillée en me disant que j'étais capable de le faire. Je savais que cela passerait par de grosses performances. C'était très bon à la longueur et mon dernier jet au javelot était vraiment super. C'était nécessaire pour m'octroyer le plus de marge possible pour le 800 m", a déclaré Thiam à notre micro.

Et d'ajouter : "Ca s'est beaucoup joué dans la tête. Il fallait se battre jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est ma victoire la plus difficile. Avoir les 3 titres, c'est incroyable. Il y a trois ans, je n'aurais pas cru que c'était possible. Il y a de plus en plus de pression, il faut apprendre à gérer. J'ai été forte ce week-end je trouve."