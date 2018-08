Superbe 4e place pour les grands débuts des Belgian Cheetahs, record de Belgique à la clé

Notre équipe féminine de 4x400m a décroché une magnifique 4e place en finale des championnats d'Europe d'athlétisme. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Justien Grillet et Camille Laus ont ajouté la manière à la performance en collant une claque au record de Belgique en 3:27.69 (3:29.06, anc. record).



La Pologne (3:26.59) s'est imposée devant la France (3:27.17) et la Grande Bretagne (3:27.40).



Mis sur orbite par Cynthia Bolingo, notre relais a constamment gardé sa place aux avant-postes avec la Pologne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Malgré la fatigue accumulée et leur manque d'expérience, les Cheetahs n'ont pas tremblé.



Des fins de course solides, des relais assurés et ce qu'il faut de cran pour prendre les risques nécessaires aux moments-clés, les filles de Carole Bam ont magnifiquement négocié cette première grande finale. Hanne Claes et Justien Grillet ont été au rendez-vous. Camille Laus a conclu le travail collectif et a coupé la ligne en 4e position.