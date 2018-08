Suivez la deuxième journée de l'heptathlon de Thiam en direct (LIVE 10h50)

Nafissatou Thiam, championne olympique et championne du monde, va tenter de décrocher le seul titre outdoor qui manque à son impressionnant palmarès.



Au terme d'une première journée "mitigée", l'athlète du RFCL (3930 pts) occupe la deuxième place derrière la Britannique Katarina Johnson-Thompson (4017 pts). Il y a 87 points d'écart entre les deux jeunes femmes. Nafi et KTJ se valent en longueur. Notre compatriote possède une bien meilleur référence au javelot, alors que la Britannique cours plus vite sur 800m. Cette deuxième journée s'annonce serrée et aucune des deux n'a de droit à l'erreur, sous peine de voir l'or s'éloigner. Il faudra gérer cette pression.



Il ne faut pas oublier l'Allemande Carolin Schäfer (3848 pts), toujours très régulière. Hanne Maudens (3556 pts) et Noor Vidts (3488 pts) sont actuellement 16e et 19e.