Sans les Twins, les Tornados assurent leur place en finale avec brio

Notre 4x400m masculin s'est qualifié pour la finale des championnats d'Europe de Berlin. Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor et Dylan Borlée ont gagné leur série en 3:02.56.



Jacques Borlée avait fait le choix de laisser Kevin et Jonathan Borlée, qui disputeront la finale du 400m en soirée, au repos pour ce premier tour. Ce risque calculé (et un peu forcé par le calendrier) a donc été payant.



Julien Watrin et Robin Vanderbemden, qui ont très bien réparti leur effort, ont maintenu la Belgique dans le trio de tête lors des deux premiers relais. Jonathan Sacoor, champion du Monde junior, a fait la différence dans la dernière ligne droite pour lancer Dylan Borlée en première position et avec une belle avance. Le cadet des frangins a creusé l'écart avant de gérer les derniers mètres. Mission accomplie avec brio pour ce relais rajeuni.



La Grande-Bretagne, lauréate de l'autre série, a signé le meilleur temps en 3:01.62.