Salpeter sprinte pour la victoire un tour trop tôt et offre le titre à Hassan sur 5000m, Carton 13e

La Néerlandaise Sifan Hassan, médaillée de bronze à Londres aux Mondiaux-2017, a remporté le titre européen sur le 5000 m, dimanche à Berlin. Notre compatriote Louise Carton a pris la 13e place en 15:53.27.

Médaillée de bronze continentale en 2014, la nouvelle détentrice du record d'Europe (14:22.34), réalisé en juillet, a couru en 14 min 46 sec 12, terminant devant la Britannique Eilish McColgan (14:53.05) et la Turque Yasemin Can, tenante du titre (14:57.63).

La pauvre Israélienne Chemtai Lonah Salpeter, qui a gagné le 10.000 m, a terminé 4e après avoir cru décrocher une médaille à l'avant-dernier tour et en s'arrêtant alors qu'il lui restait 400 m, une grossière erreur qui lui a coûté le podium.



Elle a commis une autre faute moins flagrante mais aux conséquences plus importantes encore. Elle a été disqualifiée pour avoir placé un pied au-delà des cônes dans la première partie de la course, quand il n'était pas encore permis aux athlètes placées à l'extérieur de se rabattre vers les couloirs intérieurs.

"Je suis énormément déçue", a déclaré de son côté Louise Carton après sa 13e place. "15:53.27, ce n'est simplement pas bon", ajoute-t-elle à propos de son chrono. "Après avoir couru la limite qualificative pour l'Euro le 21 juillet à Heusden-Zolder, je pensais que je pourrais faire un 15:25 ici. La course était d'ailleurs assez rapide pour cela. Je me sentais bien hier. Aujourd'hui, j'avais du mal avec la chaleur, mais cela n'est pas une excuse".

Louise Carton sort en tout cas d'une période difficile, pourrie par les blessures. L'an dernier, elle n'avait pas été capable de se qualifier pour les championnats du monde. "A cause de la pression, des contrats et des normes, j'étais surentrainée, au niveau mental je n'en pouvais plus. Je ne me sens pas vraiment fatiguée, maintenant. Mais sur le plan mental j'ai encore du travail, je dois m'autoriser à y aller de nouveau. A l'entrainement, je me sens de temps à temps à nouveau comme avant. Donnez-moi un hiver entier, à l'été prochain je serai de nouveau là".