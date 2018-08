Quels duels et quels intouchables aux Championnats d'Europe d'athlétisme ?

Les championnats d’Europe d’athlétisme ont lieu du 6 au 12 août à Berlin. Si certains survolent leur discipline, d’autres vont devoir en découdre pour s’adjuger le titre.

Les duels attendus

Zharnel Hughes et Jimmy Vicaut (100m) Quels duels et quels intouchables au Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © Tous droits réservés Zharnel Hughes et Jimmy Vicaut ont tous les deux réalisé la meilleure performance européenne de l’année (9”91), au Grand Prix de Kingston pour le premier et au meeting de Paris pour le second. Le Britannique de 23 ans part avec un avantage : Jimmy Vicaut n’a plus couru depuis le début du mois de juillet, blessé aux adducteurs. Le Français de 26 ans ne s’est aligné sur aucune autre course, préférant se préserver pour les Championnats d'Europe.

Renaud Lavillenie et Armand Duplantis (saut à la perche) Quels duels et quels intouchables au Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP Champion du monde junior depuis le 14 juillet dernier, Armand Duplantis, 18 ans, surnommé “Mondo” Duplantis, se paie le luxe de concourir aussi chez les grands. Celui qui incarne la relève de la perche sera le principal rival du roi de la discipline, Renaud Lavillenie. Le Français, âgé de 31 ans et recordman de la discipline avec une barre à 6m16, n’a pas passé le cap des six mètres cette saison. Duplantis a aussi essayé, en vain. Lors du meeting de Montreuil, il avait pris l’avantage sur son adversaire en franchissant une barre à 5m91 contre 5m86 pour Lavillenie. L’élève dépassera-t-il le maître à Berlin ?

Saúl Ordóñez, Pierre Ambroise Bosse et Adam Kszczot (800m) Quels duels et quels intouchables au Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © Tous droits réservés L’année dernière, Pierre-Ambroise Bosse, 26 ans, rentrait dans une autre dimension en devenant champion du monde du 800m. La suite fut plus difficile pour le Français, impliqué dans une agression à la sortie d’une boîte de nuit. Sacré champion de France en juillet en 1”46’66, Bosse peut mieux faire. Même constat pour le Polonais Adam Kszczot, 28 ans, encore un peu court comme le montre sa performance au meeting de Londres avec un temps de 1”44’72. Saúl Ordóñez, lui, semble en pleine forme. L’Espagnol est le seul à être passé sous les 1”44 cette saison.

Dafne Schippers et Dina Asher-Smith (100m et 200m) Quels duels et quels intouchables au Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © Tous droits réservés Le sprint féminin verra s’opposer l’Hollandaise Dafne Schippers et la Britannique Dina Asher-Smith. Petit avantage pour la seconde qui a réalisé un temps de 10”92 sur 100m à Oslo battant au passage son record de Grande-Bretagne. Schippers, elle, s’est contentée de 11”01 lors du meeting d’Eugene. Sur 200m, Ader-Smith a également une longueur d’avance avec 22”29 contre 22”34. Reste à savoir si la tendance s’inversera à Berlin.

Ils semblent intouchables

Nafissatou Thiam (heptathlon) Quels duels et quels intouchables au Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © JASPER JACOBS - BELGA A bientôt 24 ans, Nafi Thiam est championne olympique et championne du monde d’heptathlon. Il ne lui manque qu’un titre : championne d’Europe. En mai dernier, au meeting de Götzis en Autriche, elle fait très forte impression en s’adjugeant le record du monde de la hauteur en heptathlon (2m01) et en battant deux records personnels au lancer de poids (14m93) et au saut en longueur (6m62). A Berlin, la Belge aura la médaille d’or dans le viseur mais aussi le record d’Europe de la Suédoise Carolina Klüft (7032 pts) établi en 2007.

Kévin Mayer (décathlon) Meeting of Paris - Diamond League - © Johnny Fidelin - Icon Sport Tout sourit au Français qui enchaîne les titres. Champion d’Europe en salle et champion du monde en 2017, Kévin Mayer est sacré champion du monde en salle en février dernier à Birmingham. Cette saison, il bat son record personnel au lancer du disque (52m38) et au 100m (10”66). Depuis la retraite d’Ashton Eaton en 2016, le jeune homme de 26 ans survole la discipline et a trouvé son équilibre comme il l’explique le 18 juillet dans les colonnes de La Sueur, un site dédié à l’athlétisme : " J’ai, depuis trois ans et demi vraiment trouvé ce qu’il me fallait au niveau de l’entraînement, il faut que je continue dans la même voie pour progresser petit à petit. "

Mariya Lasitskene (saut en hauteur) Quels duels et quels intouchables aux Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © CHRISTINE OLSSON - AFP Depuis deux ans, Mariya Lasitskene enchaîne les concours. Elle n’en a perdu qu’un seul, c’était le 13 juillet dernier lors de la neuvième étape de la Ligue de diamant à Rabat au Maroc. Le seul faux-pas de la Russe (qui concourra sous drapeau neutre) de 25 ans. Elle a alors dû se contenter de la troisième place. Cette saison, elle a amélioré sa meilleure performance mondiale avec une barre à 2m04. Double championne du monde en titre, elle part grande favorite du saut en hauteur et affiche ses ambitions “J’ai la capacité de continuer à aller encore plus haut” déclarait-elle à l’issue du meeting de Londres.

Karsten Warholm (400 m haies) 2018 Muller Anniversary Games - Day One - Queen Elizabeth Stadium - © John Walton - BELGAIMAGE L’an dernier, le prodige danois était couronné champion du monde à seulement 21 ans. En 2018, Karsten Warholm a confirmé sa fulgurante ascension, comme le prouve son excellente performance lors du meeting de Londres, le 21 juillet dernier où il franchit la ligne d’arrivée en 47”56 secondes. Un résultat prometteur puisque Warholm se rapproche de plus en plus du record du monde détenu par le Français Stéphane Diagana (47”37) depuis 1995. En l’absence du Qatari Abderrahman Samba et de l’Antiguais Rai Benjamin, le Danois a de la marge sur les autres européens. Attention toutefois au Turc Yasmani Coppelo qui pointe à 7 dixièmes (48”31).

Ekateríni Stefanídi (saut à la perche) IAAF World Championships in Athletics - © Bernd Thissen - BELGAIMAGE Depuis les Championnats d’Europe d’Amsterdam en 2016, Ekateríni Stefanídi, 25 ans, a toujours trusté la première place. Sa seule contre-performance remonte aux Championnats d’Europe en salle de Birmingham où la Grecque s’est contentée d’une troisième place. Stefanídi n’avait plus perdu depuis février 2017. Une défaite d’autant plus frustrante que ce titre est le seul qu’il manque à son palmarès. En Ligue Diamant, elle reste sur des résultats stables avec 4m82 à Lausanne et 4m80 à Monaco.

Sandra Perković (disque) Quels duels et quels intouchables aux Championnats d'Europe d'athlétisme ? - © ANDREAS SOLARO - AFP Sandra Perković est la reine du lancer du disque. Double championne olympique, triple championne du monde et d’Europe, l'Allemande de 28 ans est la favorite incontestable. Cette année, son meilleur résultat est un lancer à 71.38 à Doha. La Discus Queen, comme elle est surnommée, vise un quatrième titre en Ecosse. Sans concurrente directe, sa quête ne devrait pas être difficile.