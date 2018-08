Quel été !

Je croyais avoir vécu mon lot d’émotions pour un an au moins avec le parcours des Diables en Russie. Je pensais être rassasié. Mais non… comment peut-on l’être quand on aime le sport ? Comment résister aux envies de bonheur partagé ? Hier à Berlin, j’ai donc remis non pas mon bleu de travail, mais mon bleu de "frissonnades". Vous savez celles qui vous parcourent l’échine, qui vous font dresser les poils sur les avant-bras. Comme sur un but façon "kamikaze" de Chadli, comme sur un déhanché de Hazard.. ces moments un peu "waouw" qu’on n’oublie jamais.

Berlin forever

Alors oui hier, à nouveau, l’athlétisme…quel sport de fou… m’a fait encore chavirer. Dans ce stade où j’avais, les yeux ahuris, assisté il y a 9 ans au double coup de foudre de Usain Bolt (records du monde du 100 et 200m). Avec ces souvenirs là dans le cœur…les vibrations étaient bonnes. Les sensations à fleur de peau. Alors quand Nafi Thiam a franchi cette ligne du 800m de l’heptathlon, Fred Xhonneux et moi, on s’est regardé en se disant… pff… quelle chance, quel foutue chance, on a d’être là à raconter l’histoire d’une championne hors norme. 23 ans, 3 titres majeurs en plein air, le Grand Chelem (Europe-Monde-olympique) Nafissatou est d’une splendeur athlétique sans nom. Une lionne au cœur tendre mais qui a sorti les crocs quand il fallait dévorer sa proie, britannique en l’occurrence.

Ils l’ont fait b…

Et puis quelques minutes plus tard, on récupère notre voix de commentateur, on se reconcentre pour le 400 mètres des Borlée. Kevin couloir 1, Jonathan couloir 4. Départ, virage, ligne droite… ils vont le faire b… aurait dit Philippe Albert. Et oui Phil, ils l’ont fait. 10 ans qu’ils en rêvaient. Un podium à vivre ensemble pour les plus célèbres jumeaux de Belgique. Merveilleux moment d’étreinte sur la piste, en coulisses aussi. Les larmes nous montent aux yeux. Impossible de s’en empêcher. Le sport c’est ça…de la souffrance, de l’émotion et parfois des moments suspendus dans le temps. Comme ce 10 août si particulier pour votre serviteur.

Merci à Nafi, Kevin et Jo pour le cadeau.