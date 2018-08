Quand avoir le tournis devient excitant

La piste donne le vertige. La chaleur suffocante rend l’atmosphère tendue, oppressante. Au centre de cet ovale au relief étrange, on se sent tout petit, entouré, encerclé d’une pression qui ne s’efface que quand ces funambules du deux-roues franchissent enfin la ligne d’arrivée.

Eux, ce sont les pistards. Ces spécialistes du vélo d’intérieur. Omnium, Keirin, course aux points, sprint, scratch, course par élimination, poursuite, Madison. Des termes alambiqués pour une discipline sportive spectacle qui laisse les bouches des spectateurs béantes d’admiration avec, malgré tout, une pointe d’inquiétude.

La vitesse et l’amplitude que prennent ces cyclistes, femmes et hommes, dans le vélodrome Sir Chris Hoy sont tout simplement renversantes. La maîtrise de leur machine est essentielle, mais pas seulement. Lucidité et goût du risque sont d’autres clés pour performer.

Encouragés par les cris hystériques d’un public enivré par des épreuves qui s’enchaînent avec une grande rapidité, ils avalent le parquet avec une fluidité que seuls les artistes peuvent normalement proposer. Des tours de 250 mètres durant lesquels rien d’autre ne compte que la passion du vélo et de la vitesse. Le temps et l’espace de ces courses semblent réduits à peau de chagrin. Et pour éviter du chagrin justement, les coureurs se lancent dans un frénétique ballet de jambes. Tout peut se passer et souvent tout se joue à quelques centimètres, voire quelques millimètres.

Un sport hyper impressionnant, prenant émotionnellement tant les sensations sont communicatives. Des moments intenses à se donner le tournis ou un tour de cou, mais qui procurent un étonnant enthousiasme et une impression de légèreté quand on se laisse bercer par le bruit des roues sur la piste et les encouragements nourris du public.