Pieter Timmers renonce à venir à Glasgow, place au repos

Pieter Timmers a définitivement fait une croix sur les championnats d'Europe de Glasgow. Il a annoncé sa décision sur Instagram.



Le médaillé d'argent à Rio, victime d'une méningite virale, avait déjà renoncé à disputer le 100m nage libre et le relais 4x100m en fin de semaine dernière.



Après de nouveaux tests à l'hôpital d'Anvers et une légère reprise de l'entraînement, il a décidé de privilégier le repos et la récupération complète.



"Mon hospitalisation a été une claque. Je n'étais pas directement prêt à déclarer forfait. J'ai eu besoin de quelques jours pour encaisser la nouvelle. Je suis maintenant prêt à renoncer totalement à l'Euro (et donc aussi au 50m nage libre). Je me rétablis bien. J'ai nagé plusieurs fois, rien d'intensif parce que je ne veux rien précipiter. La maladie peut durer des mois, une rechute est apparemment possible", explique Timmers sur les réseaux sociaux.



Un choix sage et assez logique. Le Limbourgeois se serait présenté affaibli sur 50m nage libre et n'avait pas grand-chose à gagner dans ces conditions. L'objectif est d'être présent à la Coupe du Monde de Kazan.