Pas de médaille pour D'hoore et Kopecky en madison, le titre pour le Danemark

Jolien D'hoore et Lotte Kopecky se sont classées sixièmes dans la madison des championnats d'Europe de Glasgow. Le duo Danois Amalie Dideriksen-Julie Leth a glané l'or. La Russie et les Pays-Bas complètent le podium.



Après un début de course intéressant où elles ont pris des points dans 4 des 5 premiers sprints, D'Hoore et Kompecky sont rentrées dans le rang. C'est une déception pour nos compatriotes. Les championnes du monde en 2017 avaient clairement affiché leurs ambitions de podium.



"La sixième place n'était certainement pas notre ambition, la déception est donc importante mais il faut essayer de la surmonter", a commenté Lotte Kopecky. "On a bien commencé mais on a dépensé notre énergie et on n'a plus réussi à sprinter comme il le fallait".



Cette contre-performance s'explique sans doute par un souci physique du côté de Jolien D'hoore qui a été évacuée sur une civière.



Les Danoises et les Russes ont fait la différence dans le dernier tiers de la course. Les deux équipes ont allié leurs efforts pour prendre un tour au peloton. Kirsten Wild et Amy Pieters ont été très véloces dans les sprints (elles en ont gagnés 6 sur 12) mais cela n'a pas été suffisant pour compenser le tour perdu.



Au final, le Danemark gagne avec un total de 42 points devant les Russes Gulnaz Badykova et Diana Klimova (38 pts) et les Néerlandaises (34). Les Belges sont sixièmes avec 10 points.