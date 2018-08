Obasuyi éliminé en demi-finales du 110 m haies

"C'était ma meilleure course de la saison. Mieux, ce n'est presque pas possible", a estimé Obasuyi. "Je pensais avoir été sous 13.75, mais j'ai légèrement touché deux haies, mais dans l'ensemble, c'était une course très propre".

Après avoir été repêché des séries alors qu'il pensait avoir été éliminé (un coureur français (Ludovic Payen) du top 12 avait directement été placé en demi-finales sans devoir passer les séries, mais il n'a pas été sélectionné pour l'Euro), le Flandrien a pu courir une course en plus.

"Je ne m'y attendais pas. J'avais déjà mes pensées tournées ailleurs. Mais j'ai pu finalement bien me concentrer sur cette demi-finale. J'ai une bonne saison derrière moi. Je vais faire une petite pause et savourer tout ça", a ajouté encore Michael Obasuyi.