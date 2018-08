Nafissatou Thiam songe à prendre une année sabbatique ... après les JO de Tokyo

Moins de 24h après avoir décroché le titre européen et conforté si besoin en était son statut de reine de l'heptathlon, Nafissatou Thiam a reçu sa médaille au cœur de Berlin. Elle s'est aussi confiée sur son avenir. Avec un souhait, celui de souffler. Sans doute après les Jeux Olympiques de Tokyo.



Au titre olympique de Rio, elle a ajouté les sacres planétaire (2017) et européen (2018). Nafi détient simultanément les trois couronnes, un exploit que seul Carolina Klüft et Jessica Ennis avaient accompli avant elle.



Le succès est toujours aussi savoureux et chargé d'émotions. Une larme de bonheur s'est invitée sur son visage radieux pendant la Brabançonne. "Il y a l'hymne, la médaille et tout ce que cela représente. Tous les sacrifices, tous les efforts depuis des années qui paient. C'est beaucoup d'émotions. C'était une compétition difficile. Cela n'a pas été facile de repartir avec cette médaille. J'ai vraiment été au bout de moi-même", explique la championne d'Europe.



"Je pense que c'est nécessaire de faire une année sans compétition, sans championnat", reprend-t-elle. "Nous, les athlètes européens, on a des championnats tous les ans. C'est plus facile de se préparer quand on a un grand rendez-vous tous les deux ans. Chaque année avoir le même stress, la même pression. Avoir tout le temps une échéance à court terme, c'est difficile physiquement et mentalement. Ce n'est pas possible cette année parce que les Jeux arrivent. Même si ce n'est que du bonheur, je pense que c'est nécessaire de temps en temps de sortir un petit peu de tout ça. Est-ce que je vais souffler après les Jeux de Tokyo ? J'espère".



Avant de fêter ses 24 ans (le 19 août), l'athlète mondiale de l'année 2017 a déjà tout gagné. Elle va devoir se trouver de nouveaux défis. Elle pourrait marquer l'histoire d'une discipline dont elle est l'incontestable N.1 depuis deux ans. En s'emparant du record d'Europe de Klüft 7034 pts ? En dépoussiérant l'inaccessible record du monde de Jackie Joyneer-Kersee (7291 pts) ? Ou en continuant à accumuler les titres : Klüft et Ennis comptent trois médailles d'or mondiales, la légende américaine est l'unique athlète à avoir doublé son succès olympique (1988 et 1992).